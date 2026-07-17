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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم فضائح كأس العالم.. أكثر من 200 دولة تؤيد إنفانتينو لولاية رابعة في الفيفا

انفانتينو
انفانتينو
القسم الخارجي

حصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تأييد رسمي من أكثر من 200 دولة لإعادة انتخابه رئيساً للفيفا على الرغم من مناخ الاضطرابات الذي ساد منذ الفضيحة المحيطة بإلغاء إيقاف فولارين بالوجون.

مع ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معارضته الواضحة لعدد من القضايا.

معارضة ألمانية

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم، أن عدداً قليلاً فقط من الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحاداً لم تُرسل بعدُ خطابات دعم لـ إنفانتينو، الذي من المتوقع أن يُنتخب لولاية رابعة بأغلبية ساحقة في مؤتمر الفيفا المقرر عقده في مارس القادم.

وتُعدّ بعض الدول الأوروبية من بين هذه الدول، حيث تُعتبر ألمانيا أبرز اتحاد كرة قدم لم يُعلن دعمه الرسمي حتى الآن، وفقا للتقرير.

وأشارت الجارديان إلى أنه يجب تقديم المرشحين بحلول 18 نوفمبر، وقبل ذلك الموعد يمكن سحب الترشيحات أو نقلها إلى مرشح آخر، لكن إنفانتينو هو المرشح الوحيد حاليًا، ومع ذلك تشعر بعض الاتحادات الكروية بأنها تتعرض لضغوط مستمرة من داخل الفيفا لتأكيد ولائها، من الناحية النظرية، لا ينبغي السماح بذلك بموجب مدونة أخلاقيات الفيفا.

فضيحة بالوجون

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأمر سيتطلب زلزالًا سياسيًا لإزاحة إنفانتينو، فرغم استمرار حالة من الاستياء بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على الفيفا لإعادة النظر في طرد مهاجم الولايات المتحدة بالوجون في مباراة البوسنة والهرسك، إلا أن معظم هذا الاستياء يتركز داخل الاتحادات الأوروبية لكرة القدم والهيئات ذات الصلة.

ولا يحتاج إنفانتينو إلى الاعتماد على دعم أوروبا للحصول على تفويض ساحق، وعلى أي حال، فقد أكدت معظم دول القارة تأييدها لإعادة انتخابه، وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من بين الاتحادات التي أرسلت رسالتها قبل انطلاق كأس العالم بوقت كافٍ .

لقد اكتسب موضوع ترشيح مرشح مدعوم من أوروبا لمنافسة إنفانتينو شرعية خلف الأبواب المغلقة خلال الأيام العشرة الماضية، لكن احتمال أن تتفق اتحادات متعددة على اسم واحد يبدو بعيد المنال.

أبدت اليويفا معارضتها للفيفا بشكل واضح في عدد من القضايا الأخيرة، مثل حادثة بالوجون ومنع الحكم الصومالي عمر أرتان من المشاركة في كأس العالم، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قيادة الاتحاد ستدعم رسميًا مرشحًا للانتخابات.

وترى بعض المصادر المقربة من هرمية كرة القدم الأوروبية أن مرشحًا يحصل على 30 أو 40 صوتًا على الأقل سيكون قادرًا على فتح نقاش عام جاد حول إدارة الفيفا وتوجهاتها المستقبلية.

فيما ستجتمع الاتحادات الأعضاء في الفيفا في نيويورك يوم السبت، ولكن مع ترؤس إنفانتينو للاجتماع، فمن غير المرجح أن يكون موضوع الفضائح الأخيرة مطروحاً على جدول الأعمال، ومن المرجح أن يكون الأداء المالي لكأس العالم، وأي فوائد لاحقة قد تعود على الاتحادات، موضوعاً للنقاش.

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفيفا

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