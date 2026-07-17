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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل صافرة البداية.. ناقد رياضي يكشف الفريق الأقرب لحصد كأس العالم 2026

الناقد الرياضي
الناقد الرياضي
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي، خلال مداخلة في برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ستكون مواجهة متكافئة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، مشيرًا إلى أن المنتخب الإسباني يبدو الأقرب لحصد اللقب بفضل جماعيته وقوة منظومته الدفاعية.

وأوضح أن المنتخب الإسباني قدم نسخة مختلفة خلال البطولة، اعتمدت على الأداء الجماعي والتنظيم الدفاعي أكثر من الاستحواذ التقليدي، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة فرنسا بنصف النهائي، حيث نجح في إيقاف خطورة هجوم الديوك رغم امتلاكهم مجموعة كبيرة من النجوم.

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك خبرات كبيرة وشخصية البطل، وهو ما ظهر في قدرته على العودة في النتائج خلال الأدوار الإقصائية، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وعلى رأسهم ليونيل ميسي، إلى جانب مرونة المدير الفني ليونيل سكالوني في تغيير أسلوب اللعب أثناء المباريات.

وأشار إلى أن المواجهة ستكون أيضًا صراعًا بين الخبرة والشباب، ممثلة في ليونيل ميسي ولامين يامال، موضحًا أن ميسي يسعى للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية، بينما يحلم يامال بكتابة بداية تاريخية لمسيرته بالفوز بالمونديال في سن مبكرة.

ولفت إلى أن إسبانيا تتفوق في عنصر الجماعية ودكة البدلاء ومتوسط أعمار اللاعبين، بينما تعتمد الأرجنتين على الخبرات والقدرة على التعامل مع الضغوط في المباريات الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع السيناريوهات تبقى واردة، إلا أنه يرجح في النهاية تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 إذا حافظ على مستواه الذي ظهر به طوال البطولة.

لامين_يامال ليونيل_ميسي إسبانيا الأرجنتين كأس_العالم

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