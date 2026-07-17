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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل دون تحديد موعد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أو ما يُعرف بالمناطق التجريبية، شهدت اقتراح وسطاء نشر جنود إيطاليين على الأرض لمراقبة عملية إخلاء المنطقة من الأسلحة ومن عناصر حزب الله.

وأضافت الصحيفة - في تقرير لها  أن وسطاء اقترحوا أيضًا أن تشرف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على العملية، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة عارضتا هذا الاقتراح بشدة خلال المحادثات التي عُقدت في روما بوساطة أمريكية.

وأوضحت أن ممثلي الجانب الإسرائيلي قالوا خلال المحادثات إن على الجيش الإسرائيلي دراسة مدى نجاح البرنامج التجريبي، الذي سيرسل الجيش اللبناني بموجبه قوات إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. 

وفي المقابل، يطالب لبنان بأن يكون جيشه مسؤولًا عن المناطق وعن عمليات التفتيش.

وفي ضوء معارضة إسرائيل، طُرح في البداية احتمال دخول قوات اليونيفيل إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، إلا أن هذا المقترح رُفض رفضًا قاطعًا، وبعد ذلك طُرح "المقترح الإيطالي".

وعقب توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الشهر الماضي، اختتم ممثلو البلدين والولايات المتحدة، الأربعاء، مباحثات استمرت يومين في روما.

وفي بيان مشترك، وُصفت المحادثات التي جرت في العاصمة الإيطالية بأنها "مثمرة وإيجابية".

وبحسب البيان، توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن هيكل ومبادئ عملية "المناطق التجريبية"، ومن المتوقع استكمال التفاصيل النهائية والتنفيذ الفعلي خلال الأيام القادمة.

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