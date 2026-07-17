صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية إقبالا كبيرا على الاستعلام عن موعد صرف زيادة المرتبات 2026، عقب إعلان الحكومة حزمة من الإجراءات المالية الجديدة الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتبات يوليو.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

ويترقب ملايين الموظفين موعد بدء تطبيق الزيادات، إلى جانب التعرف على قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، والراتب الجديد بعد تطبيقها.

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2026 ستصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، وذلك بعد إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 واعتمادها من مجلس النواب.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الموازنة الجديدة، في إطار خطة تستهدف رفع مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وأشار كجوك إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، مع توجيه الجزء الأكبر منها لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بالإضافة إلى 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل برنامج "تكافل وكرامة"، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، إلى جانب برامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.

مخصصات لدعم الطاقة والإسكان

وفي إطار دعم القطاعات الحيوية، خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة القطاع.

كما رصدت الموازنة 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.

صرف مرتبات يوليو.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

تطوير العشوائيات وتشجيع الإنتاج الزراعي

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة لسكانها، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة.

كما خصصت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع أسعار التوريد، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم معدلات النمو.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

أعلنت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الزيادة مباشرة في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة آثار التضخم.

زيادة الرواتب وفقا للدرجات الوظيفية

تشمل الزيادات الجديدة جميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مع رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين.

وبموجب القرارات الجديدة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه بدلا من 7000 جنيه، ضمن خطة حكومية شاملة لتطوير منظومة الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

صرف مرتبات يوليو.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة الراتب بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 7,000 جنيه 8,100 جنيه

خطوة لتعزيز القدرة الشرائية

تأتي الزيادات الجديدة في إطار حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالقيم الجديدة اعتبارا من يوليو 2026، بما يسهم في تحسين دخول العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم الشرائية، ودعم الاستقرار المالي للأسر، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.