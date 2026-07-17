راتب جراديشار يحسم موقفه من الانتقال لسيراميكا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نيتس جراديشار مهاجم الأهلي يمتلك عرضين رسميين من الدوري المحلي، وتحديدًا من ناديي سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: الأقرب في الوقت الراهن هو خروج جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا، لكن التفاوض الحالي هو من يتحمل قيمة عقد اللاعب السلوفيني في الموسم القادم.

وأضاف: لو توصل الأهلي وسيراميكا لاتفاق مالي بشأن الطرف الذي سيتحمل راتب جراديشار، فإن اللاعب سينتقل لنادي سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن نادي المصري يترقب موقف جراديشار في ظل وجود رغبة سابقة للتعاقد معه لكنها لم تصل للطابع الرسمي.