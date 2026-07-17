أحمر وجاهز.. الأهلي يقدم علي محمود لجماهيره

شوق النادي الأهلي جماهيره بنشر صور للاعبه علي محمود عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، في إطار تقديمه بقميص الفريق الأحمر.

وأرفق الأهلي الصور بتعليق مقتضب جاء فيه: “أحمر وجاهز”، في إشارة إلى جاهزية اللاعب لخوض المرحلة المقبلة مع الفريق.

وظهر علي محمود مرتديًا قميص الأهلي في جلسة تصوير رسمية، وسط تفاعل كبير من جماهير القلعة الحمراء، التي رحبت باللاعب الجديد، متمنية له التوفيق وتقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة



ويأتي انضمام علي محمود إلى الأهلي في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط آمال بأن يكون أحد العناصر المؤثرة في مشروع الفريق للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.