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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خواتم الأبطال.. فيفا يعلن جائزة تاريخية لبطل كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مفاجأة غير مسبوقة في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما أعلن تخصيص جائزة جديدة للفريق الفائز باللقب، تتمثل في “خواتم الأبطال”، إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية التي يحصل عليها البطل، في خطوة تهدف إلى تخليد الإنجاز بصورة مختلفة.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان رسمي، أن النسخة الحالية من كأس العالم ستكون الأولى التي تشهد منح الفريق المتوج باللقب خواتم تذكارية خاصة، في تقليد جديد يضاف إلى تاريخ البطولة، ويمنح اللاعبين والجهاز الفني ذكرى دائمة لهذا الإنجاز الكبير.

وأكد البيان أن هذه الخواتم صُممت خصيصًا لتكون رمزًا للتتويج العالمي، حيث سيحصل كل لاعب وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق البطل على خاتم يحمل تصميمًا فريدًا يخلد هذا الإنجاز التاريخي.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن عدد الخواتم سيبلغ 2026 خاتمًا فقط، في إشارة إلى نسخة البطولة الحالية، وسيتم تخصيص 30 خاتمًا لأفراد المنتخب الفائز، بينما ستُطرح بقية الخواتم للجماهير ضمن المنتجات الرسمية الخاصة بكأس العالم.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم مجسم كأس العالم، بينما يُخصص الجانب الآخر لإبراز هوية المنتخب المتوج باللقب، مع ترقيم كل خاتم برقم منفرد، وإرفاق شهادة رسمية تثبت أصالته وتوثق ملكيته.

وأوضح الاتحاد الدولي أن قائد المنتخب الفائز ومدربه سيتسلمان خواتم مؤقتة مباشرة عقب المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، قبل أن يتم لاحقًا تصنيع النسخ النهائية الخاصة بجميع أفراد الفريق وتسليمها في موعد لاحق.

ويترقب عشاق كرة القدم المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، إذ لن يقتصر الصراع على الفوز بكأس العالم فقط، بل سيمتد أيضًا إلى نيل أول “خواتم الأبطال” في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتدخل هذه النسخة التاريخ من أوسع أبوابه بجائزة جديدة تضيف قيمة رمزية كبيرة إلى اللقب العالمي

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