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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم الجمعة 17-7-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أدني سعر دولار أمام الجنيه في بدء تعاملات له اليوم الجمعة 17-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية .

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر أقل دولار 

وصل  أقل سعر دولار  في آخر تحديث له اليوم نحو 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك منذ آخر تعاملات له أمس في البنوك.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنوك

سجل آخر تحديث لـ الدولار في آخر يوم عمل في البنوك مساء الخميس نحو 50.49 جنيها.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 50.49 جنيها للشراء و 50.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني و فيصل الإسلامي.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،كريدي أجريكول، البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.48 جنيها للشراء و 50.58 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار

الدولار في اغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، HSBC،ميد بنك،التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن البنك المركزي المصري،ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 4.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي؛ إن صافي الاستثمارات سجل إلى 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

البنك المركزي المصري

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 34.9 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 8.5 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بقيمة 58.5 مليار جنيه بما يعادل 1.18 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بما كانه عليه بنهاية الشهر الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري، العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

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