موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

تتجه قلوب المسلمين بشوق نحو ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2026، مستحضرين سيرة النبي محمد ﷺ العطرة، وتأكيداً على فضائل هذه المناسبة، تحث دار الإفتاء المصرية على اغتنام هذه الأيام المباركة بالإكثار من الصلاة والسلام على المختار، وقراءة شمائله، وتوطيد أواصر المحبة والصلة بين الأهل والأصدقاء بتبادل التهاني، احتفاءً بمولده الشريف الذي أضاء بنوره أرجاء المعمورة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

من المتوقع أن يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

وينتظر العاملون والموظفون في مصر قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، فعادة يرحل مجلس الوزراء الإجازة إلى نهاية الأسبوع، علما أنه سيتم تحديدها بالتزامن مع رؤية هلال شهر ربيع الأول.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026

عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات، لما فيه من التعبير عن المحبة والفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرة إلى أن محبة النبي من أصول الإيمان.

وقالت دار الإفتاء إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يتفق مع تعاليم الإسلام وأجمع عليه علماء الأمة، وهذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية والتربية على الاقتداء بأخلاق النبي الكريم.

أهم مظاهر الاحتفال إجازة المولد النبوي 2026

المولد النبوي الشريف هو مناسبة دينية تحمل معاني روحية وتاريخية كبيرة، يحتفل بها المسلمون في شتى بقاع الأرض، خاصة في مصر التي تشهد مظاهر احتفالية مميزة.

ومن أبرز الطقوس المرتبطة بالمولد النبوي في مصر، «حلوى المولد»، والتي تعرض في واجهات المحال التجارية قبل المناسبة بأسابيع، وتعد هذه الحلوى جزءًا أصيلًا من التراث المصري.

ومن المعتاد أن تقام مجالس الذكر، والإنشاد الديني، والسيرة النبوية، بجانب انتشار مظاهر الفرح والابتهال في المساجد، خاصة في القاهرة الكبرى، حيث تعلو أصوات المدائح النبوية، وتزين الشوارع بالفوانيس والزينة التقليدية.



العطلات المتبقية في 2026

ويتبقى خلال عام 2026 نحو 3 إجازات رسمية يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص مدفوعة الأجر خلال الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الإجازات في عدد من المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، ويمكن الإشارة إليها كالتالي:

- الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.