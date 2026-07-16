شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

تشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تليجرام تداولاً لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الأحياء الذي يؤديه طلاب علمي علوم النظام الجديد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الآن

يأتي ذلك بعد مرور 40 دقيقة من توزيع أوراق الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

ومن جانبها تقوم الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، للتحقق من علاقتها بالامتحان ، وتحديد هوية ومكان مصورها وناشرها في حال ثبوت صحتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد آداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد شعبة علمي علوم ، يستمر امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 وامتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، بينما يستمر زمن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 يشمل 2 سؤال مقالي + 44 سؤالا اختيار من متعدد

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : الدرجة الكلية من 60 ( 56 درجة على أسئلة الإختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

أما عن مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد فهي كما يلي :

امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 يشمل 20 سؤالا

يضم امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 عدد 2 مقالي + 18 اختياراً من متعدد )

الدرجة الكلية في امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 : من 30 (26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

وبشأن مواصفات امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 فتتمثل فيما يلي :