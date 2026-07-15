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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس
نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلانها رسمياً بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 وانتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة و تجميع النتيجة في الكنترولات .

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد الانتهاء تماما من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي مازالت مستمرة حتى الآن بجميع الكنترولات

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط

وتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 حول مدى إمكانية ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط على الانترنت 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط  ، مشددة على إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم مثل كل عام .

نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2026 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة على مختلف محركات البحث على الانترت

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور وتفعيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، عبر منصة الشهادات العامة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login?fbclid=IwAR0bV- 

كما تظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2026 على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بحسب ما أعلنه شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، من المتوقع أن يكون بعد نحو 3 أسابيع من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الرسمي سوف يحسم بعد انتهاء أعمال التصحيح التي مازالت مستمرة في الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الأحياء :60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة .. درجات المواد
 

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320 

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60 
  • الاحصاء : 60
  • المجموع : 320

نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 التي ظهرت منذ بدء تصحيح الامتحانات التي أداها الطلاب حتى الآن مطمئنة للغاية ، حيث تبين ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ في المواد التي بدأ تصحيحها.

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