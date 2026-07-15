إنجلترا تحقق رقمًا قياسيًا تهديفيًا جديدًا في كأس العالم 2026

واصل منتخب إنجلترا كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في تسجيل رقم قياسي جديد على الصعيد التهديفي خلال مشاركاته في المونديال، حيث رفع رصيده إلى 14 هدفًا في نسخة واحدة، متجاوزًا أفضل حصيلة سابقة له والتي حققها في كأس العالم 2022 عندما سجل 13 هدفًا.

وجاء الهدف التاريخي للمنتخب الإنجليزي عن طريق أنتوني جوردون خلال مواجهة الأرجنتين في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي أقيمت على ملعب "أتالانتا".

ونجح جوردون في افتتاح التسجيل بالدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة عرضية مميزة من زميله مورجان روجرز، ليحول الكرة إلى داخل شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، مانحًا منتخب "الأسود الثلاثة" التقدم في المباراة.

وخاض منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل مكون من بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع يضم جيمس، ستونز، جويهي، وسبينس، بينما تواجد في خط الوسط كل من رايس، أندرسون، وجود بيلينجهام، فيما قاد الهجوم الثلاثي روجرز، جوردون، وهاري كين.

أما منتخب الأرجنتين، فدخل المباراة بتشكيل يضم إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى، وفي الدفاع مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، وتاجليافيكو، بينما تكون خط الوسط من سيميوني، باريديس، إنزو فرنانديز، وماك أليستر، مع تواجد ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الخط الهجومي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للمنتخبين، إذ يسعى منتخب إنجلترا إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 1966، في حين يطمح المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي إلى مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية والدفاع عن فرصه في المنافسة على اللقب العالمي.