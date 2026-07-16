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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدقيقة 90+.. الأرجنتين تتقدم على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين وانجلترا
الأرجنتين وانجلترا
حمزة شعيب

سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في شباك إنجلترا، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "أتالانتا"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدف مارتينيز في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء، بعدما ارتقى لكرة عرضية متقنة أرسلها ليونيل ميسي، ليحولها برأسه إلى داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد، معلنًا تقدم منتخب التانجو بنتيجة 2-1.

وكانت المباراة قد شهدت إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث يسعى منتخب الأرجنتين إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بينما يطمح منتخب إنجلترا إلى العودة وتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بكأس العالم عام 1966.

ودخل منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل يضم بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه خط الدفاع المكون من جيمس، ستونز، جويهي وسبينس، بينما تواجد في خط الوسط رايس، أندرسون وجود بيلينجهام، وفي الهجوم روجرز، أنتوني جوردون وهاري كين.

أما منتخب الأرجنتين، فاعتمد على إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وفي الدفاع مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز وتاجليافيكو، بينما ضم خط الوسط سيميوني، باريديس، إنزو فرنانديز وماك أليستر، مع وجود ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الخط الهجومي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة، كونها تجمع بين منتخبين صاحبي تاريخ طويل في كأس العالم، كما تمثل أول مباراة تجمع ليونيل ميسي بمنتخب إنجلترا في البطولة، في لقاء يعيد إلى الأذهان العديد من المواجهات التاريخية بين الطرفين.

ووصل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي بعد إقصاء منتخبات الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج، بينما بلغ المنتخب الأرجنتيني هذا الدور بعد تخطي منتخبات كاب فيردي ومصر وسويسرا، ليواصل مسيرته نحو الحفاظ على اللقب العالمي.

وتعد مواجهات الأرجنتين وإنجلترا من أبرز الصدامات في تاريخ كرة القدم، لما شهدته من لحظات لا تُنسى عبر نسخ كأس العالم المختلفة، بداية من مواجهاتهما في ستينيات القرن الماضي، مرورًا بهدف مارادونا الشهير في مونديال 1986، وصولًا إلى المواجهات المثيرة التي جمعت المنتخبين في البطولات اللاحقة.

وتتواصل الإثارة في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط صراع قوي بين رغبة الأرجنتين في مواصلة كتابة التاريخ وطموح إنجلترا في استعادة أمجاد الماضي والعودة إلى منصة التتويج.

لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين إنجلترا كأس العالم 2026

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