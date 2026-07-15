قائمة منتخب السلة 3×3 في بطولة 2nd edition Algiers lite quest

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أعلن محمد سمير، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3، القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة 2nd edition Algiers lite quest، والتي ستقام في الجزائر يومي 16 و17 يوليو الجاري.

وتضم القائمة كلا من: يوسف رفعت، وميدو طه، ورامي إبراهيم، ويوسف المعداوي.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة مع فريقي المختبر الجزائري "LABB"، ومواطنه اتحاد عنابة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بمواجهة فريق المختبر الجزائري، ثم يخوض ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد عنابة.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من الفرق الجزائرية، إلى جانب منتخبات مصر، وتونس، وجزر القمر، والبحرين، والكاميرون.