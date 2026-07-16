بعد تقدم الآرجنتين بهدفين .. إبراهيم فايق: العشر دقائق بتوع ميسي بدأوا

علق الإعلامي إبراهيم فايق بعد تقدم منتخب الأرجنتين في مباراته أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف بنتيجة (٢ - ١) في نصف نهائي كأس العالم 2026.



وكتب فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "العشر دقائق بتوع ميسي بدأوا".

وفاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب إنجلترا بنتيجة (٢ - ١) في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ونجح إنزو فرنانديز في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب "أتالانتا" ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء هدف فرنانديز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس جوردان بيكفورد، ليعدل النتيجة لتصبح 1-1، ويعيد منتخب التانجو إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة.

ودخل منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل يضم بيكفورد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع جيمس، ستونز، جويهي وسبينس، بينما تواجد في خط الوسط كل من رايس، أندرسون وجود بيلينجهام، وقاد الخط الهجومي روجرز، أنتوني جوردون، وهاري كين.