الرد الإيراني لا يشمل إسرائيل.. خبير: الولايات المتحدة تسعى لإحداث اختراق في معادلة السيطرة على مضيق هرمز

قال عمرو أحمد خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ خريطة الاستهدافات الأمريكية تركز بصورة رئيسية على المدن والمحافظات المطلة على مضيق هرمز.



وأضاف في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث اختراق في معادلة السيطرة على المضيق، ومنع إيران من الاحتفاظ بهذه الورقة الرابحة بالنسبة لها، وذلك من خلال استهداف القواعد والقدرات العسكرية التي تؤمن مضيق هرمز وتنتشر على سواحله.

ولفت إلى أن خيارات الرد الإيراني تبدو محدودة، مشيراً إلى أن إيران، في مثل هذه الظروف، اعتادت الرد عبر استهداف دول عربية، وأنها لا تمتلك القدرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ولفت إلى أن خريطة الرد الإيراني لا تشمل إسرائيل، باعتبار أنها لم تكن جزءاً من العمليات الأمريكية، وفقاً للتوصيف الإيراني.

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية أن إيران تتمسك بمضيق هرمز باعتباره الورقة الأهم في هذا الصراع، مستشهداً بتصريحات المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، الذي وصف المضيق بأنه أهم من 10 قنابل نووية.

ونوه بأن الرؤية الإيرانية تعتبر أن مضيق هرمز هو ما دفع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق، مؤكداً أن التصعيد الحالي يأتي في إطار محاولة تغيير معادلة السيطرة على المضيق، إلا أنه لا يمكن القول حتى الآن إن الاستهدافات الأمريكية أضعفت قدرة إيران على الحفاظ على سيطرتها عليه.