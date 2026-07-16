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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات خاطئة.. جون تيري يحمل توخل مسئولية خروج إنجلترا

جون تيرى
جون تيرى
رباب الهواري

حمّل أسطورة الكرة الإنجليزية جون تيري المدير الفني للمنتخب، توماس توخل، جانبًا كبيرًا من مسؤولية خسارة منتخب إنجلترا أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن بعض القرارات الفنية كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.

وقال تيري إن المنتخب الإنجليزي قدم مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، ونجح في فرض أسلوبه خلال فترات طويلة من المواجهة، إلا أن بعض الاختيارات التي اتخذها الجهاز الفني لم تكن موفقة، خاصة فيما يتعلق بالتغييرات وإدارة الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتساءل تيري عن سبب عدم الدفع بالمهاجم فيل فودين، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية كبيرة وكان قادرًا على صناعة الفارق في ظل احتياج المنتخب الإنجليزي إلى حلول هجومية بعد عودة الأرجنتين في النتيجة.

وأضاف أن فودين يعد من أكثر اللاعبين قدرة على الاحتفاظ بالكرة وصناعة الفرص وفتح المساحات، وكان من الممكن أن يمنح المنتخب أفضلية هجومية في وقت احتاج فيه الفريق إلى لاعب يغير إيقاع المباراة.

وأوضح قائد تشيلسي السابق أن لاعبي إنجلترا لا يستحقون الانتقادات بعد الأداء الذي قدموه، مشيرًا إلى أنهم التزموا بالخطة ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بأفضل صورة ممكنة، كما قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

وأكد تيري أن الجميع داخل معسكر المنتخب يشعر بصدمة كبيرة بعد ضياع حلم المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق كان قريبًا للغاية من بلوغ النهائي قبل أن تنجح الأرجنتين في قلب النتيجة خلال فترة قصيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب إنجلترا يملك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة في البطولات المقبلة، لكنه شدد على ضرورة مراجعة القرارات الفنية والاستفادة من الأخطاء التي حدثت في هذه المباراة، حتى يتمكن المنتخب من العودة بصورة أقوى في الاستحقاقات القادمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواجهات تحسمها التفاصيل الصغيرة، وأن حسن إدارة اللقاء لا يقل أهمية عن جودة اللاعبين داخل أرض الملعب


 

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