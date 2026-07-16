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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026.. اكتشف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة العاصمة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا الحيوية مفتاحًا لتطوير الطب والصناعة والزراعة وحماية البيئة، يبرز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة العاصمة كأحد البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تواكب الثورة العلمية العالمية، وتمنح طلاب الثانوية العامة فرصة للانطلاق في واحد من أكثر التخصصات طلبًا وتأثيرًا في المستقبل.

ويُعد البرنامج، الذي انطلق عام 2013، من برامج الساعات المعتمدة، ويهدف إلى إعداد كوادر علمية تمتلك المعرفة والمهارات التطبيقية في علوم التكنولوجيا الحيوية، من خلال دراسة الآليات الجزيئية والوراثية للكائنات الحية، وتطبيق أحدث التقنيات لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبيئة.

ويتميز البرنامج بمناهج علمية متطورة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث يدرس الطلاب مقررات متخصصة في الهندسة الوراثية، ونقل الجينات، والتقنيات الحيوية، وتطوير الأدوية واللقاحات، وتحسين الإنتاج الزراعي، ومعالجة المخلفات الصناعية، بما يؤهلهم لمواكبة أحدث التطورات العلمية العالمية.

كما يوفر البرنامج بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث المعامل والتقنيات، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمراكز البحوث، وشركات الأدوية، والمصانع، والمستشفيات، فضلًا عن المشاركة في المؤتمرات والمسابقات العلمية، وورش العمل المتخصصة، بما يسهم في صقل مهارات الطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

ويدعم البرنامج الطلاب المتميزين من خلال تمويل مشروعات التخرج، وتشجيع نشر الأبحاث العلمية في دوريات دولية، وتقديم منح جزئية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جهات علمية وجامعات ومؤسسات بحثية، لتوفير فرص تدريب متخصصة تواكب أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا الحيوية.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا مهنية واسعة في العديد من القطاعات، من بينها المستشفيات والمعامل الطبية، وشركات الأدوية واللقاحات، والصناعات الحيوية، والأغذية، والزراعة، ومستحضرات التجميل، والمعلوماتية الحيوية، والبحث العلمي، وحماية البيئة، فضلًا عن فرص ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، واستكمال الدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم أو علمي رياضيات)، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وفقًا لقواعد القبول المعتمدة، كما يتيح التحويل من الكليات المناظرة وفق الضوابط المنظمة، ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس اجتياز 149 ساعة معتمدة.

إذا كنت تحلم بالمشاركة في تطوير أدوية جديدة، أو ابتكار حلول لعلاج الأمراض، أو الإسهام في تطوير الزراعة والصناعة وحماية البيئة، فإن برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بجامعة العاصمة يمنحك المعرفة والمهارات التي تؤهلك لصناعة مستقبلك في أحد أهم تخصصات القرن الحادي والعشرين.

جامعة العاصمة... حيث يتحول الشغف بالعلوم إلى ابتكار، ويصبح البحث العلمي بوابتك إلى مستقبل عالمي.

ابدأ رحلتك اليوم في عالم التكنولوجيا الحيوية... وكن جزءًا من الجيل الذي يصنع حلول الغد ويقود مستقبل العلوم.
 

التكنولوجيا الحيوية كلية العلوم جامعة العاصمة جامعة العاصمة الطب تطوير الطب

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