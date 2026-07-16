شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر.

1- نيسان قشقاي

تعتمد نسخة e-Power الهجينة على محرك بنزين 3 سلندر سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، ليغذي محركاً كهربائياً يولد قوة 190 حصان وعزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، مما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية، وبمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 5.1 لتر لكل 100 كم.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4425 ملم، وعرضها 1835 ملم، وارتفاعها 1625 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2665 ملم؛ وتوفر حقيبة أمتعة خلفية بسعة 504 لتر تصل إلى 1593 لتر عند طي المقاعد الخلفية، مع خزان وقود بسعة 55 لتر.

اما عن سعر السيارة، فتاتي كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 1,499,900 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 1,674,900 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 1,784,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 1,919,000 جنيه

- الفئة الخامسة بسعر 1,964,000 جنيه

2- رينو أوسترال

تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 1.3 لتر مدعوم بنظام هجين خفيف (Mild Hybrid) بقوة 12 فولت، ينتج قوة إجمالية تبلغ 160 حصان وعزم دوران أقصى 270 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وتستهلك السيارة حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي بطول يبلغ 4510 ملم، وعرض 1830 ملم، وارتفاع 1620 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2670 ملم؛ وتتميز الشنطة الخلفية بسعة مرنة تبدأ من 500 لتر وتصل إلى 575 لتر بفضل المقاعد الخلفية القابلة للإزاحة، مع سعة خزان وقود تبلغ 55 لتر.

اما عن سعر السيارة، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,400,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,570,000 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏1,630,000 جنيه

‏- الفئة الرابعة بسعر ‏1,740,000 جنيه

‏- الفئة الخامسة بسعر‏ 1,770,000 جنيه

3- إم جي HS

تعمل النسخة الهجينة (HEV) بمزيج يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لتولد المنظومة معاً قوة إجمالية هائلة تبلغ 221 حصان وعزم دوران مشترك 350 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/س في 7.2 ثانية، مع معدل استهلاك وقود ممتاز يقترب من 4.9 لتر لكل 100 كم.

زادت أبعاد الجيل الجديد لتصل إلى طول 4670 ملم، وعرض 1890 ملم، وارتفاع 1664 ملم، مع قاعدة عجلات عريضة بلغت 2765 ملم؛ وتوفر مساحة تخزين خلفية واسعة تبدأ من 507 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود يتسع لـ 55 لتر.

اما عن سعر السيارة، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,525,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,625,000 جنيه

4- شانجان CS55 بلس

تتزود بمحرك قوي 4 سلندر تيربو من عائلة Blue Core سعة 1.5 لتر، يخرج قوة 185 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (WET DCT) من 7 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة إلكترونيا 190 كم/س.

تبلغ أبعادها الخارجية 4515 ملم للطول، و1865 ملم للعرض، و1680 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2656 ملم؛ وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 55 لتر، ومساحة حقيبة خلفية تبلغ 475 لتر تفي باحتياجات العائلات اليومية.

اما عن سعر السيارة، فتاتي كالتالي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏1,130,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏1,260,000 جنيه

5- ساوايست S09

تعتمد هذه السيارة العائلية الكبيرة على محرك 4 سلندر تيربو قوي سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصان وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (DCT) من 7 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية، لتوفير استجابة قوية للوزن الثقيل.

صممت السيارة بـ 7 مقاعد (ثلاثة صفوف) مع أبعاد ضخمة؛ طول يبلغ 4858 ملم، وعرض 1925 ملم، وارتفاع 1780 ملم، وقاعدة عجلات طويلة بلغت 2850 ملم؛ وتبلغ مساحة التخزين عند طي الصف الثالث 850 لتر، وتصل إلى سعة قصوى تبلغ 1930 لتر مع خزان وقود بسعة 57 لتر.

اما عن سعر السيارة، فتاتي كالتالي بفئة واحدة بسعر ‏1,600,000 جنيه .