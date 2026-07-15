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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار رينو ميجان المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة رينو ميجان موديل 2005.

تعتمد السيارة رينو ميجان موديل 2005‏، على محرك ذو 4 أسطوانات (سلندر)، بسعة 1600 سي سي (1.6 لتر)، يولد قوة 115 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة. 

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو مانيوال من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 192 كم/ساعة، مع معدل تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية للمانيوال و13.1 ثانية للأوتوماتيك، يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.8 لتر لكل 100 كم في طراز المانيوال، ‏ويرتفع إلى 7.7 لتر لكل 100 كم في طراز الأوتوماتيك.‏

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4.498 متر، وعرض 1.777 متر، وارتفاع 1.460 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.686 متر توفر مساحة جلوس مريحة، تبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً، بينما تصل سعة الحقيبة الخلفية (الشنطة) إلى 520 لتراً في النسخة السيدان، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة وهي فارغة حوالي 1195 كيلوجرام.

وعن سعر السيارة رينو ميجان موديل 2005‏‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 270 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة رينو ميجان موديل 2005 رينو ميجان رينو ميجان ميجان موديل 2005

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