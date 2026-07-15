تشكيل الأرجنتين لمواجهة إنجلترا.. وميسي يقود الهجوم في نصف نهائي كأس العالم

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إنجلترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز المباراة المرتقبة، التي تحدد هوية الطرف الثاني المتأهل إلى نهائي المونديال، بعدما حجز منتخب إسبانيا مقعده في النهائي عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد.

وشهد تشكيل منتخب الأرجنتين تغييرًا وحيدًا مقارنة بالمباراة الماضية، حيث دفع سكالوني بجوليانو سيميوني في التشكيل الأساسي بدلًا من رودريجو دي بول، بينما يقود النجم ليونيل ميسي الخط الهجومي إلى جانب جوليان ألفاريز.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ الدور نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 3-1، فيما تأهل منتخب إنجلترا عقب تغلبه على النرويج بنتيجة 2-1.

تشكيل منتخب الأرجنتين

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي: