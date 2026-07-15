فنربخشة يبدأ التحرك لضم راشفورد.. ومفاوضات مع مانشستر يونايتد لحسم الصفقة

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشة وضع الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة Fanatik التركية أن إدارة فنربخشة تستعد لتقديم عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع راشفورد، في ظل رغبة قوية من النادي التركي في حسم الصفقة خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين فنربخشة ومانشستر يونايتد قد بدأت بالفعل، حيث يسعى النادي التركي أولًا للتوصل إلى اتفاق مع إدارة "الشياطين الحمر" بشأن قيمة وشروط الصفقة، قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع اللاعب حول البنود الشخصية للعقد.

ويأتي اهتمام فنربخشة بضم راشفورد ضمن خطة النادي لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعد إبرام عدد من الصفقات القوية هذا الصيف، في ظل طموح الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري التركي والظهور بشكل مميز في البطولات الأوروبية.