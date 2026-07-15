إزالة 14 حالة تعد ضمن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لعدد ١٤ حالة تعدٍّ على مساحة ١١ قيراطا و٢٨٠ مترا مربعا "داخل المستهدف" ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، بمركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٢٨٠ مترا مربعا.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ١١ حالة تعدٍّ على أراض زراعية بولاية الزراعة على مساحة ١١ قيراطا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.