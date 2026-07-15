نائب الرئيس الأمريكي: نستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران

أكد جيه فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال فانس: “ترامب يستخدم القوة العسكرية ضد إيران بكفاءة عالية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي الاعتداءات الأمريكية، مشددة على أن قواتها المسلحة سترد بقوة وحزم على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن القوات المسلحة أثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على الرد على أي اعتداء، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بمرور أي خطوة تستهدف الشعب الإيراني من دون رد حاسم.