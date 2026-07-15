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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أزمة الفيديو.. شقيق أحمد شاكر ينتقد نقيب الموسيقيين.. ومصطفى كامل: تقدمنا ببلاغ للنائب العام

شقيق أحمد شاكر
شقيق أحمد شاكر
رحمة سمير

قال محمد شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة، إن شقيقه لم يكن من المقبول أن يتعرض لمثل هذا الموقف، خاصة أن الفيديو تم تصويره داخل مكتب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف “شاكر” أن مسؤولية الحفاظ على سرية ما يدور داخل المكتب تقع على عاتق إدارة النقابة، متسائلًا عن كيفية تصوير الفيديو وتسريبه بعد مرور سنوات.

مصطفى كامل: تقدمنا ببلاغ للنائب العام

ورد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أن النقابة تقدمت ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة.

وأوضح أنه يسعى لمعرفة من قام بتصوير الفيديو قبل أربع سنوات، وكيف خرج من داخل النقابة، ومن يقف وراء نشره في الوقت الحالي.

تحقيق لكشف مصدر التسريب

وأشار مصطفى كامل إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين خلال الاجتماع محل التحقيق بالنسبة له، باستثناء الدكتور محمد عبدالله الذي كان يجلس بجواره، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتولى كشف ملابسات الواقعة ومصدر تسريب الفيديو.

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