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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يا مصر بتعمليها إزاي؟.. مواطن يصطحب جاموسة صغيرة داخل ميكروباص لحمايتها من حرارة الجو

الشاب والجاموسة
الشاب والجاموسة
محمد بدران

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والتفاعل الواسع؛ بعدما ظهر أحد المواطنين وهو يصطحب جاموسة صغيرة (عجل جاموسي) داخل سيارة ميكروباص، في مشهد غير مألوف، أثار دهشة الركاب ورواد السوشيال ميديا.

وأظهر الفيديو، المواطن، وهو يجلس داخل الميكروباص وبجواره الجاموسة الصغيرة، بينما بدت هادئة طوال الرحلة، وسط نظرات واستغراب الركاب الذين وثَّق بعضهم المشهد عبر هواتفهم المحمولة.

وبحسب المتداول، فإن صاحب الجاموسة قرر اصطحابها داخل الميكروباص، بدلاً من نقلها في صندوق سيارة مكشوفة، أو السير بها تحت أشعة الشمس؛ وذلك خوفًا عليها من ارتفاع درجات الحرارة، في تصرف اعتبره البعض دليلاً على الرحمة بالحيوان.

ورغم اختلاف الآراء؛ حصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات خلال ساعات، ليصبح واحدًا من أكثر المقاطع تداولًا، وسط تعليقات ساخرة من غرابة الموقف، وأخرى أشادت بما وصفته بـ"الرحمة بالحيوان" حتى وإن جاءت بطريقة غير معتادة.

شاب جاموسة ميكروباص حرارة الجو

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