هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر إيفرزين 1% في الأسواق

كشف الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، تفاصيل تحذير الهيئة من عبوات مغشوشة لمستحضر إيفرزين 1% .

وقال يس رجائي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "هيئة الدواء تراقب عملية تداول الأدوية في الأسواق".

وأوضح يس رجائي: "بعض المفتشين التابعين للهيئة قد يضبطون حالات غش تجاري لعدد من الأدوية المتداولة".

ولفت إلى أن: "التحذير خاص بدهان إيفرزين 1%"، مضيفا: "حالات الغش لا ترتبط بشكل مباشر بنقص المستحضر في الأسواق، والبعض يسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية، وينتج كميات من المستحضر بشكل غير شرعي".

ونوه بأن: "مستحضر إيفرزين 1% شائع الاستخدام، والبعض ينتجه تحت بير السلم، وبشكل غير شرعي؛ لتحقيق مكاسب".