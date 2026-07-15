دون أدوية.. أفضل الأطعمة المضادة للالتهاب

اكتشف الأطباء أن إحدى أفضل الطرق للحد من الالتهابات لا تكمن في الأدوية، بل في النظام الغذائي، باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، يمكنك القضاء على الالتهابات نهائياً.

للالتهابات؟ ينشط جهازك المناعي عندما يتعرف جسمك على أي شيء غريب، مثل الميكروبات الغازية أو حبوب اللقاح أو المواد الكيميائية، وهذا غالبًا ما يُحفز عملية تُسمى الالتهاب.

مع ذلك، قد يستمر الالتهاب أحيانًا بشكل متواصل، يومًا بعد يوم، حتى في غياب أي تهديد من جسم غريب، وقد رُبطت العديد من الأمراض الخطيرة التي تُصيبنا - بما في ذلك السرطان، وأمراض القلب، والسكري، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، ومرض الزهايمر - بالالتهاب المزمن .

كما أظهرت العديد من الدراسات التجريبية أن مكونات الأطعمة أو المشروبات قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

اختر الأطعمة المناسبة المضادة للالتهابات ، وقد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بالأمراض، أما إذا استمريت في اختيار الأطعمة غير المناسبة، فقد تُسرّع من تطور الأمراض الالتهابية

الأطعمة المضادة للالتهابات

ينبغي أن يشمل النظام الغذائي المضاد للالتهابات هذه الأطعمة:

الطماطم

زيت الزيتون

الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والكرنب الأخضر.

المكسرات مثل اللوز والجوز

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين

الفواكه مثل الفراولة والتوت الأزرق والكرز والبرتقال