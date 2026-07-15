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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي

متظاهر حريدي
متظاهر حريدي
هاجر رزق

أظهر مقطع فيديو متداول متظاهر حريدي يواجه جنديا إسرائيليا، و يشتبك معه، خلال احتجاج على مراسم تخريج دورة عسكرية للواء "حشمونائيم" شمال غربي القدس.

و أظهر المقطع المتظاهر وهو يقول: “التوراة لا تحميك، سوف تموت في غزة، ستحترق في دبابة بغزة”.

و تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو.

و من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم "الأربعاء"، كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة، وأبقت على منفذ واحد للقرى الغربية، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف طوافشة، ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.

ولم يكتفِ الاحتلال بإحاطة البلدة بالسياج العنصري، بل نصب، كما هو الحال في العديد من المدن والبلدات والقرى، بوابة حديدية مغلقة عند مدخلها الرئيسي الشرقي.

متظاهر حريدي جنديا إسرائيليا تخريج دورة عسكرية حشمونائيم القدس

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