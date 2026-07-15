مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع فرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة، يرافقه وزير الزراعة وعدد من المسئولين.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول طبيعة عمل المصنع، والطاقة الإنتاجية، ونسب التصدير إلى الأسواق الخارجية، ودوره في دعم الصادرات الزراعية المصرية.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارا مع عدد من العاملين بالمصنع، استفسر خلاله عن مستويات الرواتب، وعدد سنوات العمل، ومؤهلاتهم الدراسية، مشيدا بالعاملين، لا سيما الشباب الذين يواصلون دراستهم الجامعية بالتوازي مع عملهم، مؤكدا أهمية دعم النماذج الجادة التي تجمع بين التعليم والعمل.