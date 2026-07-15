تحرص كثير من ربات البيوت على غسل الأرز عدة مرات قبل الطهي اعتقادًا بأن ذلك يجعله أكثر نظافة، بينما يتجنب آخرون هذه العادة خوفًا من فقدانه لقيمته الغذائية. فهل يؤثر الغسل المتكرر بالفعل في العناصر الغذائية الموجودة في الأرز؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

يوضح خبيرة التغذية سكينة جمال من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الإجابة تعتمد على نوع الأرز وعدد مرات غسله.

لماذا نغسل الأرز؟

غسل الأرز يساعد على:

إزالة الأتربة والشوائب العالقة.

التخلص من جزء من النشا الموجود على السطح، مما يجعل الحبوب أقل التصاقًا عند الطهي.

إزالة بعض الشوائب الناتجة عن التعبئة أو النقل.

هل يفقد الأرز قيمته الغذائية؟

إذا كان الأرز أبيض عاديًا غير مدعم، فإن غسله مرة أو مرتين لا يؤدي إلى فقدان كبير في قيمته الغذائية.

أما الغسل المتكرر جدًا أو نقع الأرز لفترات طويلة، فقد يؤدي إلى فقدان جزء من بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، خاصة إذا كان الأرز مدعمًا بفيتامينات ومعادن مضافة.

كم مرة يجب غسل الأرز؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

ينصح الخبراء بغسل الأرز مرتين أو ثلاث مرات فقط حتى يصبح ماء الغسيل أقل عكارة، دون الحاجة إلى الاستمرار في غسله مرات كثيرة.

هل يختلف الأمر حسب نوع الأرز؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

نعم، فلكل نوع طريقة مناسبة:

الأرز المصري: يكفي غسله مرتين أو ثلاث مرات.

يكفي غسله مرتين أو ثلاث مرات. الأرز البسمتي: يفضل غسله ثم نقعه لفترة قصيرة للحصول على حبات منفصلة.

يفضل غسله ثم نقعه لفترة قصيرة للحصول على حبات منفصلة. الأرز البني: يحتاج إلى غسيل خفيف فقط لأنه يحتفظ بطبقته الخارجية الغنية بالألياف.

أخطاء شائعة عند غسل الأرز