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تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية
نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، يعلن المجلس عن بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لكليات (الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التجارة – الزراعة – الحقوق ) اعتبارًا من السبت 1/8/2026، وعلى أن يتم غلق الموقع الإلكتروني للتقديم قبل الامتحانات بخمس أيام.

بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

حيث يسمح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة 2025 بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027 والذين لم يسبق لهم التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد في العام الماضي 2025/2026، بالاضافة إلى دفعة العام الحالي 2026، حيث تتاح فرصة التقدم للمسابقة مرة واحدة فقط خلال عامين (عام التقدم أو العام التالي).

بالنسبة لكليات التجارة يتم عقد الاختبار في (كلية التجارة جامعة القاهرة – كلية التجارة جامعة طنطا – كلية التجارة جامعة الإسكندرية – كلية التجارة جامعة أسيوط – كلية التجارة جامعة الزقازيق – كلية التجارة جامعة العاصمة – كلية التجارة جامعة بنها).

ويمكن معرفة المواد العلمية للشهادات الفنية التجارية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3TsG3WQ

• المعاهد الفنية التجارية والثانوية الفنية نظام السنتان بعد الاعدادية مم خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/4bBlA8y

بالنسبة لكليات الهندسة يتم عقد الاختبارات في ( كلية الهندسة جامعة القاهرة – كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ - كلية الهندسة جامعة أسيوط – كلية الهندسة جامعة الزقازيق) ويمكن الاطلاع على المادة العلمية من خلال الرابط التالي:-

https://bit.ly/4aMraV

• الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام الثلاث سنوات" والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" يتم عقد الاختبار بكلية الزراعة جامعة القاهرة

والطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى "شعبة معامل بيولوجية" ودبلوم المدارس الفنية الزراعية "نظام الخمس سنوات" يتم عقد الاختبار بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

كما يتم عقد اختبارات الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وأخيرًا كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات يتم عقد إختبارات الطلاب المتقدمين لها بكليات (جامعة القاهرة – جامعة الزقازيق – جامعة كفر الشيخ – جامعة أسيوط).

ويسمح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك –I-TECH ) وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات) وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية خريجي (عام 2025 الذين لم يتقدموا للاختبارات العام الماضي، عام 2026 ) من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والمعلومات – الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية.

كما يسمح للطلاب خريجي المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية تخصصات (الرسم بالحاسب - برامج - صيانة شبكات) خريجي هذا العام 2026 من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والمعلومات – الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية.

ويتم قبول الطلاب الناجحون في جميع هذه الاختبارات بالفرقة الأولى بكليات (الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي) بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2026/2027.

ملحوظة:

يسمح للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالتقدم بالتوازي لاختبارات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بكليات الهندسة (في حال رغبتهم بذلك) وفي هذه الحالة يلتزم الطالب بأداء الاختبار في المواد المخصصة لاختبارات كليات الهندسة.

ويسمح للناجحين من هؤلاء الطلاب في الاختيار وفقًا لرغباتهم بين الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو إحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية - الاختبارات في مستوى الثانوية العامة - ويسمح للطلاب بأداء الاختبار بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

وللاطلاع علي مواعيد الاختبارات يمكن الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1DQgFTwPHa

https://scu.eg/news/diplomas-and-institutes-exams-announcement-2026

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