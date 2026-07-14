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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشاد والجزائر تبحثان التعاون الثنائي في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني

تشاد
تشاد
أ ش أ
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بحث الدكتور "سيتاك يومباتينا بيني" وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في تشاد ، مع بعثة جزائرية تزور حاليا العاصمة التشادية “أنجامينا”، تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم "الثلاثاء" أن وزيرة الدولة للتعليم العالي في تشاد الدكتورة "خديجة أدوم أتيمر" و"فيصل جاوتي" سفير الجزائر لدى تشاد حضرا هذه الجلسة.

من جانبه، أكد رئيس البعثة الفنية الجزائرية الدكتور "كوديل صديق" أن التدريب المهني محرك أساسي للتنمية.. موضحا أن هذا القطاع يمكن الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية في البلاد.

وقال إن "التدريب المهني يعد قطاعا استراتيجيا يتيح لنا تنمية مهارات الشباب وتزويد البلاد بقوى عاملة مؤهلة، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي".

وأوضح أن الزيارة تتمحور حول 3 نقاط رئيسية وهي التدريب الأولي للمتدربين، وتدريب المدربين، ورقمنة نظام التدريب المهني.. مشيرا إلى أن هذا النهج يهدف إلى تكييف برامج التدريب مع الاحتياجات الفعلية لتشاد، مع ضمان استدامة النظام.

من جانبه، قال سفير الجزائر لدى تشاد "فيصل جووتي" إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود التي أطلقها الرئيسان الجزائري "عبد المجيد تبون" والتشادي "محمد إدريس ديبي إتنو"، عقب الاجتماع الرابع للجنة المشتركة الثنائية الذي عقد في الجزائر العاصمة في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026.

وصرح بأن "هذا التعاون يعكس التزاما رئيسيا من الدولتين بتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، وجعل التدريب والتعليم محركين أساسيين لتنمية بلدينا".

وأكد السفير الجزائري أن لهذا التعاون أبعادا مؤسسية وسياسية وعملية، ويهدف إلى تقريب التعليم العالي والتدريب التقني لتعزيز اندماج الشباب في سوق العمل.

بدوره، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني التشادي الدكتور "ستاك يومباتينا بني" على ضرورة مواءمة برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد أن الهدف هو تزويد الشباب بمهارات قابلة للتطبيق مباشرة في سوق العمل.. مشيرا إلى أن الزيارة ستستمر حتى الخميس 16 يوليو الجاري، ويتضمن اجتماعات فنية وزيارات ميدانية لمراكز التدريب.

وأوضح الوزير التشادي أنه سيتم عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام، مقررة في 27 و28 و29 يوليو الحالي، ستخصص لإصلاح وتطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في تشاد.

وأعرب عن شكره للسفير الجزائري على التزامه بتعزيز التعاون الثنائي، كما شكر مسئولي الجامعة على مساهمتهم في تنظيم هذه المهمة، التي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين تشاد والجزائر في مجال تنمية رأس المال البشري.

سيتاك يومباتينا بيني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في تشاد تشاد

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