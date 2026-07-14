نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردنى السابق: الحديث عن تدمير 90% من قدرات إيران غير دقيق

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن الرواية الأمريكية بشأن تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية تفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن مصادر استخباراتية أمريكية وخبراء استراتيجيين شككوا في صحة التقديرات التي تحدثت عن القضاء على نحو 90% من تلك القدرات.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران لا تزال تمتلك مقومات عسكرية وبشرية كبيرة، تشمل قدرات صاروخية وطائرات مسيرة وبنية تحتية عسكرية، مؤكداً أن منشآتها المحصنة تحت الأرض ما زالت تتيح لها مواصلة الإنتاج وإعادة بناء قدراتها.

وأوضح محمود أن طهران لا تستهدف هزيمة الولايات المتحدة عسكرياً، وإنما تسعى إلى رفع كلفة أي عمل عسكري ضدها وإفشال تحقيق أهداف واشنطن، معتبراً أن قدرتها على الاستمرار قد تفوق قدرة الولايات المتحدة من حيث تحمل كلفة المواجهة.