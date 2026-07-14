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تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد

شقق الإسكان
شقق الإسكان
قسم الخدمات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرحاً جديداً ومتميزاً يضم وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفوري في عدد من المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة 6 أكتوبر. 

ويأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الباحثين عن سكن ملائم وميسر بنظام التقسيط المريح.

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ونستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة الواردة في كراسة الشروط الخاصة بشقق مدينة 6 أكتوبر، من حيث المواصفات والأسعار وأنظمة السداد وشروط التقديم.

أولاً: مواصفات ومساحات شقق 6 أكتوبر

وأوضحت كراسة الشروط أن الوحدات السكنية المتاحة بمدينة 6 أكتوبر تتميز بالآتي:

  • حالة التسليم: تُسلم الوحدات بنظام “نصف تشطيب”
  • المساحات: تتراوح مساحات الشقق السكنية في هذا الطرح ما بين 70  و115 متراً مربعاً
  • المزايا الإضافية: تشتمل كل وحدة سكنية على حصة مخصصة في الجراج الخاص بالمبنى.
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ثانياً: الأسعار وأنظمة السداد المتاحة

وحددت الهيئة تسعيراً منافساً لتعاونيات أكتوبر تيسيراً على الحاجزين:

  • سعر المتر: يبدأ سعر المتر في وحدات 6 أكتوبر من 18 ألف جنيه.
  • أنظمة التقسيط:
    • يلتزم المتقدم بسداد نسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%  من إجمالي قيمة الوحدة كدفعة جدية حجز واستكمال حتى موعد الاستلام.
    • يتم تقسيط المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة على فترات سداد مرنة تبلغ 5 سنوات أو 7 سنوات.
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كما توجد ميزة استثنائية للدفع الكاش، حيث تمنح الهيئة العامة لتعاونيات البناء ميزة استثنائية للمواطنين الراغبين في السداد الفوري (كاش)؛ حيث تُتيح لهم إمكانية اختيار الشقة المفضلة بأنفسهم (تحديد الموقع، الدور، والاتجاه المفضل) دون الدخول في نظام القرعة العلنية.

 

ثالثاً: شروط التقديم والمستندات المطلوبة

1. الشروط العامة للحجز:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً عند بدء الحجز.
  • أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية المصرية.
  • عدم سبق الاستفادة: يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر قد حصلوا سابقاً على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.
  • يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر).
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2. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم:

  • صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (مع إحضار الأصل للاطلاع).
  • صورة من قسيمة الزواج (أو شهادة الوفاة/الطلاق للمطلقات والأرامل).
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر.
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).
  • إيصال سداد ثمن كراسة الشروط وإيصال سداد مبلغ جدية الحجز الصادر من الهيئة.

 

رابعاً: مواعيد سحب الكراسات وأماكن التقديم

أعلنت الهيئة استمرار بيع كراسات الشروط وتلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026.

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ويمكن للراغبين في الحجز شراء كراسة الشروط والتقديم مباشرة عبر زيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الكائن في: 3 شارع سمير عبدالرؤوف، امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر، القاهرة.

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