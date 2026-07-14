وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات المنتخب الوطني ومستجدات ملف الشراكات

بحث وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، استعدادات المنتخب الوطني ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية وأندية القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

شهد اللقاء مناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمته معسكر شهر سبتمبر، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب التنسيق بشأن فترات توقف الدوري بما يحقق أفضل إعداد للمنتخب الوطني ويوفر للجهاز الفني احتياجاته خلال فترة التصفيات.

كما ناقش اللقاء خطوات دعم وتطوير الأندية الجماهيرية من خلال تعزيز الشراكات مع أندية القطاع الخاص، والذي انطلقت اليوم بتوقيع مذكرتي التفاهم بين نادي الشرقية ونادي إنبي، وبين نادي منتخب السويس ونادي بتروجت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ويدعم الاستثمار الرياضي، ويرفع من كفاءة منظومة كرة القدم المصرية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير القطاع الرياضي.