إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته

دخل الكابتن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، في حالة من البكاء، بعدما تذكر مواقف مر بها في طفولته، وتحدث عن حب والدته ودعمها له.

وقال إمام عاشور: "أمي مرة كسرت إزاز الأتوبيس ورمتني منه عشان كان بيولع، وقلت لها: ربنا يديني وأقدر أعوضك، والحمد لله بعدها جمعت فلوس واشتريت لها سلسلة ذهب".

وأضاف إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه يحرص بعد تسجيله الأهداف في المباريات على تقبيل دبلة الزواج، مؤكدًا أن هذه العادة أصبحت مرتبطة بكل هدف يسجله.

وجهة إمام عاشور

وطرحت منى الشاذلي، خلال برومو الحلقة، تساؤلات حول وجهة إمام عاشور الكروية خلال الفترة المقبلة، والنادي الذي قد يوقع له مستقبلًا.

كما تحدث، خلال برومو الحلقة، عن زوجته ودورها في حياته، مؤكدًا أنه يقبّل الدبلة بعد كل هدف يسجله.