حسام حسن: إمام عاشور من أبرز لاعبي مصر .. وضم هيثم حسن تم في هدوء

أثنى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعد من أبرز العناصر التي تمتلك قدرات فنية كبيرة داخل الكرة المصرية، وذلك خلال ظهوره في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة “أون”.

وأوضح المدير الفني أن إمام عاشور يتميز بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث يستطيع شغل أكثر من مركز داخل الملعب بنفس الكفاءة، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الحلول خلال المباريات.

وأضاف أن اللاعب لا يقتصر تميزه على الجوانب الفنية فقط، بل يمتلك أيضًا شخصية إيجابية داخل غرفة الملابس، الأمر الذي يجعله عنصرًا مؤثرًا بين زملائه.

كواليس انضمام هيثم حسن إلى المنتخب

وتطرق حسام حسن إلى تفاصيل انضمام هيثم حسن، المحترف في صفوف ريال أوفييدو الإسباني، مؤكدًا أن الجهاز الفني تابع اللاعب لفترة طويلة قبل اتخاذ قرار استدعائه.

وأشار إلى أن التواصل مع اللاعب تم بشكل هادئ ومنظم، مع العمل على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بقيده دوليًا، مؤكدًا أن ضمه جاء بعد اقتناع كامل بإمكاناته الفنية، في إطار سياسة تعتمد على اختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب.

مصطفى زيكو انضم للمنتخب بفضل مستواه

كما كشف المدير الفني أن اختيار مصطفى زيكو للانضمام إلى المنتخب جاء اعتمادًا على مستواه داخل الملعب فقط، دون النظر إلى اسم النادي الذي يدافع عن ألوانه.

وأكد حسام حسن أن معيار الانضمام لصفوف المنتخب الوطني يرتكز على الكفاءة والجدارة، وأن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين يثبتون أحقيتهم بارتداء قميص منتخب مصر، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

دعم كامل لمحمد هاني

وفي سياق آخر، دافع حسام حسن عن محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركزه داخل الكرة المصرية.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض لانتقادات مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجهاز الفني يثق في قدراته الفنية والبدنية، ويرفض تحميله مسؤولية أي أخطاء فردية، مؤكدًا أن كرة القدم لعبة جماعية وأن تقييم اللاعبين يجب أن يكون وفقًا لأدائهم بشكل عام وليس من خلال مواقف بعينها.