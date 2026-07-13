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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات بالجملة تضرب احتفالية تكريم منتخب مصر

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت احتفالية تكريم منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقامة على استاد القاهرة الدولي، غياب عدد من نجوم الفراعنة عن مراسم التكريم، التي أقيمت بحضور جماهيري كبير احتفاءً بالمشوار التاريخي للمنتخب في كأس العالم 2026.

وتصدر قائمة الغائبين قائد المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وهيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

كما شهدت الاحتفالية غياب كل من حمدي فتحي، ورامي ربيعة، وحمزة عبد الكريم، الأخير بسبب ارتباطه بالمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

ورغم هذه الغيابات، شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، وسط أجواء احتفالية مميزة، لتكريم الإنجاز الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والذي حظي بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم تكريم منتخب مصر الأول لكرة القدم

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