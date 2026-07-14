لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية

أكد الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تتخذ إجراءات حاسمة ضد الترويج لعلاجات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التحقيق مع أحد الأطباء بشأن الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية يهدف إلى حماية المرضى والحفاظ على أخلاقيات المهنة.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الخلايا الجذعية ما زالت مجالًا بحثيًا واعدًا، ولا يجوز استخدامها كوسيلة دعائية قبل ثبوت فعاليتها علميًا واعتمادها من الجهات المختصة.

كما شدد على رفض النقابة لاستغلال المرضى في الإعلانات أو نشر معلومات طبية مضللة.

تشديد العقوبات

وأشار إلى تعاون النقابة مع الجهات المعنية لوضع ضوابط للظهور الإعلامي والإعلانات الطبية، إلى جانب العمل على تشديد العقوبات الخاصة بانتحال صفة طبيب أو ممارسة المهنة دون ترخيص.