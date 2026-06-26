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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تنعى عمرو حلمي: فقدنا أحد رواد جراحة الكبد

نقابة الأطباء تنعى الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة السابق
نقابة الأطباء تنعى الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة السابق
الديب أبوعلي

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وأستاذ جراحة الكبد، وأحد أبرز رواد هذا التخصص في مصر، الذي رحل بعد مسيرة مهنية حافلة كرّسها لخدمة المرضى، والارتقاء بالعلم، والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية تليق بهم.

وقالت النقابة، في بيان، إن الراحل مثّل نموذجا للطبيب الذي جمع بين التميز العلمي والنزاهة المهنية والالتزام الوطني، وأسهم بدور بارز في تأسيس وتطوير جراحات وزراعة الكبد في مصر، تاركا بصمة راسخة في هذا المجال.

وفاة الدكتور عمرو حلمي 

وأضافت أن عطاءه لم يتوقف بمغادرته المنصب، بل واصل الإسهام بخبراته ورؤيته في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، والدفاع عن تحديث التشريعات الصحية، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وظل حاضرا في مختلف القضايا التي تمس مهنة الطب ومستقبل الرعاية الصحية في مصر.

وأكدت النقابة أن ذكرى الدكتور عمرو حلمي ستبقى بما خلفه من علم نافع، وعطاء مخلص، وسيرة طيبة، متقدمة بخالص العزاء إلى أسرته وتلاميذه ومحبيه وجموع أطباء مصر، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء الدكتور عمرو حلمي وفاة عمرو حلمي وزير الصحة والسكان جراحة الكبد منظومة التأمين الصحي الشامل

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