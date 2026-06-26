نقابة الأطباء تنعى عمرو حلمي: فقدنا أحد رواد جراحة الكبد

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وأستاذ جراحة الكبد، وأحد أبرز رواد هذا التخصص في مصر، الذي رحل بعد مسيرة مهنية حافلة كرّسها لخدمة المرضى، والارتقاء بالعلم، والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية تليق بهم.

وقالت النقابة، في بيان، إن الراحل مثّل نموذجا للطبيب الذي جمع بين التميز العلمي والنزاهة المهنية والالتزام الوطني، وأسهم بدور بارز في تأسيس وتطوير جراحات وزراعة الكبد في مصر، تاركا بصمة راسخة في هذا المجال.

وفاة الدكتور عمرو حلمي

وأضافت أن عطاءه لم يتوقف بمغادرته المنصب، بل واصل الإسهام بخبراته ورؤيته في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، والدفاع عن تحديث التشريعات الصحية، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وظل حاضرا في مختلف القضايا التي تمس مهنة الطب ومستقبل الرعاية الصحية في مصر.

وأكدت النقابة أن ذكرى الدكتور عمرو حلمي ستبقى بما خلفه من علم نافع، وعطاء مخلص، وسيرة طيبة، متقدمة بخالص العزاء إلى أسرته وتلاميذه ومحبيه وجموع أطباء مصر، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.