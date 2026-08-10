الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق هاتفى محمول من داخل شقة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالدلوف إلى الشقة، وسرقة هاتفي محمول منها بأسلوب «المغافلة» في القاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وباستدعاء القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 13 يوليو المنقضي فوجئ بسرقة هاتفي محمول من داخل الشقة محل سكنه، عقب تركه باب الشقة مفتوحًا سهوًا.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية.