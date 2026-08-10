كونيا سبور يرفع عرضه لضم إمام عاشور.. وتصريحات قوية من عضو مجلس النادي

كشف علي جامجوز، عضو مجلس إدارة نادي كونيا سبور التركي، عن آخر تطورات مفاوضات ناديه مع الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي التركي قد تقدم بعرض أول للأهلي بقيمة 3 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض، في ظل تمسكها باستمرار اللاعب، إلى جانب عدم مناسبة المقابل المالي للمطلوب.

وأكد جامجوز أن كونيا سبور لا يرغب في التعاقد مع عمر فايد، مشددًا على أن هدف النادي التركي الوحيد هو الحصول على خدمات إمام عاشور.

وقال عضو مجلس إدارة كونيا سبور إن ناديه رفع عرضه المالي إلى 4.25 مليون دولار للتعاقد مع إمام عاشور، موضحًا أن النادي أرسل عرضه رسميًا إلى الأهلي، متعجبًا من نفي وصوله من جانب النادي الأحمر.

وشدد جامجوز على أن العرض الجديد يمثل العرض الأخير من كونيا سبور لضم إمام عاشور، مؤكدًا رغبة ناديه القوية في إتمام الصفقة.

وكشف عن نية النادي إقامة احتفال كبير للاعب؛ حال إتمام انتقاله، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس إدارة كونيا سبور أن ناديه يتابع موقف إمام عاشور بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنهم يتابعون أخباره خلال وجود الأهلي في معسكره بإسبانيا.

وأضاف أن النادي التركي حصل على معلومات من المحيطين باللاعب تفيد برفضه فكرة الانتقال إلى أحد أندية الخليج، في الوقت الذي يواصل فيه كونيا سبور تحركاته من أجل حسم الصفقة.