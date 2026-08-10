روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

حظرت المحكمة العليا الروسية حزب "يابلوكو" الليبرالي من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.

ويُعد "يابلوكو" الحزب الروسي الوحيد الذي يعارض الحرب في أوكرانيا ويدعو إلى إنهائها من منظور سلمي، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال زعيم الحزب، نيكولاي ريباكوف، الذي وعد بالطعن في القرار: "إن استبعاد يابلوكو من الانتخابات يعني رفض الحوار مع من يطرحون تساؤلات لا تروق للسلطات".

وقدّم حزب "رودينا" (الوطن الأم) القومي التماسًا ضد "يابلوكو"، مدعيًا أن الحزب تلقى "دعمًا غير مُعلن"، بما في ذلك من "مصادر غربية".

واندلعت الحرب في أوكراني في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف في ظل الدعم الغربي الغير مسبوق لكييف في مواجهة موسكو.