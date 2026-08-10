روسيا تعلن فتح تحقيق جنائي بشأن الهجوم الأوكراني على منشآت صناعية ومدنية في "بنيجنيكامسك"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، فتح تحقيق جنائي عقب الهجوم الأوكراني على منشآت صناعية ومدنية على مدينة نيجنيكامسك.

وقالت بيترينكو - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الاثنين/- إن إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق في الاتحاد الروسي فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن ما اسمته "الهجوم الإرهابي" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشآت صناعية ومدنية في جمهورية تتارستان (المادة 205 من قانون العقوبات الروسي).

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت -بحسب التحقيق- طائرات مسيّرة لضرب مناطق سكنية ومنشآت صناعية في نيجنيكامسك؛ ما أسفر عن مقتل مدنيين، بينهم طفل، وإصابة العشرات".

وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت صناعية ومدنية في مدينة نيجنيكامسك؛ ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين.