الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة المشاركين في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية حالة من التوتر والقلق، منذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2026

ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، مساء اليوم الإثنين،

نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.

ويعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال المؤتمر نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة المرحلة الاولي اضغط هنا.