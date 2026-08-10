قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.

ويعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، خلال المؤتمر نتائج تنسيق المرحلة الأولى، إلى جانب الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني لتسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية، من خلال هذا الرابط معرفة نتيجة المرحلة الاولي اضغط هنا.

وأظهرت مقارنة بين الحدود الدنيا للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026 في عامي 2025 و2026 تراجعًا في نسب القبول بالشعب الثلاث، مع تسجيل شعبة علمي رياضيات أكبر انخفاض، بينما جاء التراجع محدودًا في شعبة علمي علوم.

انخفاض الحد الأدنى

وفي شعبة علمي رياضيات، انخفض الحد الأدنى من 283 درجة بنسبة 88.44% في تنسيق 2025 إلى 275.5 درجة بنسبة 86.09% في تنسيق 2026، بفارق 7.5 درجات، ليسجل أكبر تراجع بين الشعب الثلاث.

كما تراجع الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 233 درجة بنسبة 72.81% العام الماضي إلى 229 درجة بنسبة 71.56% هذا العام، بفارق أربع درجات.

مؤشرات الشعبة الادبية والعملية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025 اضغط هناكدليل استرشادي.

مفاجاة سارة لطلاب الثانوية 2026

وتوقع خبراء التعليم ،بانخفاض تنسيق الجامعات 2026 مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد تحليل شرائح نسب النجاح متوقعين انخفاض يترواح من 0.7% حتي 0.5% في بعض الكليات.

وتوقع خبراء التعليم، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.2%

الإعلام :84.9.%

الالسن: 86.7%

الآثار :82.4%

الفنون الجميلة: 76.82%

كلية الطب البشري: 92.9%

كلية طب الأسنان: 92.2%

كلية الصيدلة: 91.8%

كلية العلاج الطبيعي: 91.3%

كلية الهندسة: 87.5%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%.