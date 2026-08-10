برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة باستمرار حالة الغموض بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية لنقل النفط عالميًا، في ظل عدم حسم الترتيبات الخاصة باستئناف حركة الملاحة عبره.

وقالت إيران إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة في المضيق وصل إلى مراحله النهائية، إلا أن طهران أشارت في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مطالبة بتلبية عدد من الشروط الأخرى، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل حركة الملاحة.

وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.20 دولار، أو ما يعادل 1.44%، لتصل إلى 84.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:06 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.12 دولار، بنسبة 1.08%، لتسجل 79.29 دولار للبرميل.