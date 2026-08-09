93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الأولى الإعلان عن نتيجة المرحلة، بعد أن أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سيعلن مساء غدٍ الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني للتسجيل بها، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي علوم

وتشير الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2026 إلى توقعات شبه نهائية لتنسيق الكليات بالمرحلة الأولى، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علوم، والتي يستهدف طلابها كليات القطاع الطبي «طب بشري وطب أسنان وعلاج طبيعي والصيدلة».

وعلى الرغم من انخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية علوم بواقع درجة واحدة، فإن أعداد الطلاب المشتركين في المجموع التكراري شهدت زيادة في أعداد الطلاب بالمرحلة الأولى هذا العام مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 1300 طالب، وهو ما ينعكس على وجود ارتفاع طفيف في تنسيق الكليات للشعبة العلمية.

وبالمقارنة بنتيجة تنسيق الكليات العام الماضي، تتضح توقعات شبه نهائية لتنسيق كلية الطب البشري في المرحلة الأولى، إذ من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى هذا العام للقبول بكلية الطب البشري بين 300 درجة، بزيادة درجتين عن العام الماضي، وبنسبة مئوية 93.75%، وحتى 299 درجة بنسبة مئوية 93.43%.

وبالنسبة لكلية طب الأسنان، والتي تأتي في المرتبة الثانية بين رغبات الطلاب بشعبة علمي علوم، فمن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بها بين 298.5 درجة بنسبة مئوية 93.28%، أو 298 درجة بنسبة مئوية 93.12%.

وتشير التوقعات إلى توقف الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي عند 296 درجة بنسبة مئوية 92.5%، فيما يتراوح الحد الأدنى للقبول بين 294 درجة بنسبة مئوية 91.87% وحتى 92%.