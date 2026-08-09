1.2 مليار جنيه طاقة إنتاجية سنوية.. تفاصيل جولة وزير العمل ومحافظ الشرقية بمصنع الأهرام بالعاشر من رمضان

تفقد حسن الرداد، وزير العمل، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية مصنع «الأهرام لنظم الأمان»،والمقام على مساحة تبلغ نحو ٣٥ ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات ١.٥ مليار جنيهاً وذلك في إطار الحرص على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والاطلاع على منظومة العمل والإنتاج، والتعرف على خطط التوسع بالمصنع، ودوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الكلمات التي قدمها الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة تناولا فيها أهمية دعم القطاع الصناعي، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وخلال كلمته، أكد وزير العمل أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتوفير بيئة عمل آمنة، وحماية العاملين، والحد من مخاطر العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتوفير أعلى معايير الحماية والسلامة داخل مواقع العمل.

من جانبه رحب محافظ الشرقية بوزير العمل،وتواجده اليوم في أحد القلاع الصناعية الكبري بمحافظة الشرقية، مثمنًا اهتمامه بترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم مقومات توفير بيئة عمل آمنة، وحماية العاملين، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته بتواجده داخل مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن المجموعة تمثل صرحًا صناعيًا وطنيًا ونموذجًا مشرفًا للمنشآت الصناعية التي تجمع بين جودة الإنتاج، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس النجاح والتنمية.

أشار المحافظ الي ان محافظة الشرقية تمتلك عددًا من المدن والمناطق الصناعية الواعدة، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، التي تزخر بالعديد من المؤسسات الصناعية الوطنية الرائدة، مشيرًا إلى أن التزام المنشآت الصناعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة يعكس وعيًا حقيقيًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر قيمة واستدامة.

أضاف المحافظ أن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لم يعد مجرد التزام قانوني، وإنما أصبح ثقافة مؤسسية تعكس احترام الإنسان، وتسهم في الحد من مخاطر العمل، وتحسين جودة بيئة العمل، ورفع معدلات الإنتاجية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو دعم التنمية الصناعية وبناء الجمهورية الجديدة.

وتقديراً لما قدموه من إخلاص وجهد وعطاء في مواقع العمل..قاما وزير العمل ومحافظ الشرقية بتكريم نخبة من العاملين والعاملات المتميزين ، مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل رسالة واضحة مفادها أن التميز والإبداع والإخلاص محل تقدير دائم، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع المكرمين.

وعقب إنتهاء فعاليات الاحتفالية، أجرى وزير العمل ومحافظ الشرقية جولة تفقدية داخل مجموعة «الأهرام لنظم الأمان»، شملت مصنع الأهرام لأنظمة الأمان، حيث تابعا خطوط إنتاج الكوالين والسلندرات والمفاتيح والإكسسوارات المعدنية، كما تفقدا معامل الأبحاث والتطوير، واطلعا على منظومة الجودة ومراحل التصنيع المختلفة وأجروا حواراً مع العاملين والاستماع إلى آرائهم والتعرف على طبيعة العمل داخل المصنع.

كما استمعا وزير العمل ومحافظ الشرقية إلى شرح من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة،حول منظومة العمل والإنتاج، والطاقة الإنتاجية، وخطط التطوير والتوسع، ودور المجموعة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن تُعد مجموعة «الأهرام لنظم الأمان» (Ahram Security Group)، والمعروفة باسم «شركة الأهرام للكوالين»، من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة أنظمة الأمان والأقفال ومستلزمات الأبواب، وتمتلك المجموعة 3 مصانع رئيسية بمدينة العاشر من رمضان، تضم أكثر من ٤٠٠ آلة حديثة، إلى جانب معامل للأبحاث والتطوير وفق مواصفات عالمية وتنتج المجموعة أكثر من ١٠ مليون قفل سنويًا، بأكثر من ١٠٠٠ موديل مختلف، كما تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الأمنية، تشمل الأقفال الميكانيكية والإلكترونية، والسلندرات، والمقابض والمفصلات، والإكسسوارات المعدنية للأقفال والأبواب، وأنظمة «الماستر كي»، وأجهزة الخروج الاضطراري، بالإضافة إلى حلول الأقفال الذكية التي تعتمد على البصمة والبطاقات الذكية والرقم السري وتطبيقات الهاتف المحمول.

أضاف رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الأهرام لنظم الأمان ان حجم العمالة المباشرة بالمجموعة يبلغ نحو ١٢٠٠ عامل، بالإضافة إلى نحو ٩٠٠ عامل بالعمالة غير المباشرة، بما يعكس دور المجموعة في توفير فرص العمل ودعم منظومة التشغيل بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن المبيعات المحلية تستحوذ على نحو 80% من حجم السوق الفعلي، بينما تمثل الصادرات نحو 20%، بما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية. ويمثل حجم الطاقة الإنتاجية سنوياً مليار و٢٠٠ مليون جنيهاً.

واختتمت الزيارة بأهداء رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان، دروعًا تذكارية لوزير العمل ومحافظ الشرقية، تقديرًا لجهودهما ودعمهما المتواصل للصناعة المصرية، وتشجيعهما للاستثمار، وحرصهما على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للعاملين.

حضر فعاليات الزيارة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان، والمهندس أحمد عارف الرئيس التنفيذي والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان واحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل بالشرقية.